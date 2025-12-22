Vince e convince la Maceratese che travolge 4 a 0 il Chieti nell’ultima dell’anno solare. In sala stampa, ad analizzare per primo la quarta vittoria consecutiva casalinga è il dg Stefano Serangeli: "La prestazione è stata ottima. È una bella vittoria che ci fa chiudere l’andata a 23 punti. Siamo ampiamente in linea con quelli che erano gli obiettivi. Sulla partita a porte chiuse ci sarebbero tante cose da dire. Penso sia stata una scelta un po’ scellerata. La Maceratese e i circa 1.500-2.000 tifosi che vengono a vedere le partite non hanno colpe. Punire una comunità intera per fatti che hanno commesso poche persone che sono state anche identificate, significa che qualcuno vuole fare lo sceriffo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Porte chiuse? Scelta scellerata, qualcuno vuole fare lo sceriffo"

