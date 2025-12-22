Portata in Costa Rica dalla mamma dopo oltre tre anni bimba riabbraccia il padre | Il più bel regalo di Natale
La donna espatriò con la minore nata nel Lecchese nel marzo del 2022: rientrata in Italia per un'eredità, è stata scoperta. La gioia dell'uomo: "Sta bene". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: La battaglia di un padre: portata via dalla madre, Emma riabbraccia papà Stefano. “Il più bel regalo di Natale”
Leggi anche: Portata di nascosto dalla mamma in Costa Rica: torna in Italia e viene riaffidata al papà dopo 3 anni di angoscia e speranza
Portata di nascosto dalla mamma in Costa Rica: torna in Italia e viene riaffidata al papà dopo 3 anni di angoscia e speranza; Portata in Costa Rica dalla mamma, dopo oltre tre anni bimba riabbraccia il padre: Il più bel regalo di Natale; La battaglia di un padre: portata via dalla madre, Emma riabbraccia papà Stefano. “Il più bel regalo di Natale”; Portata di nascosto dalla mamma in Costa Rica | torna in Italia e viene riaffidata al papà dopo 3 anni di angoscia e speranza.
Portata di nascosto dalla mamma in Costa Rica: torna in Italia e viene riaffidata al papà dopo 3 anni di angoscia e speranza - La 13enne riabbraccia il padre e i fratelli che non avevano mai smesso di lottare per rivederla dal marzo del 2022. msn.com
Ora è di nuovo a casa con il papà e i suoi due fratelli più grandi. Dopo più di tre anni e mezzo, la mamma che la aveva portata di nascosto in Costa Rica nel marzo del 2022, è tornata in Italia insieme alla figlia che ora ha 13 anni - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.