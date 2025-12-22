Porta Sant’Andrea si appresta a vivere le tradizionali iniziative natalizie presso Palazzo San Giusto. Durante il periodo delle festività, il quartiere organizza eventi e momenti di convivialità pensati per coinvolgere tutta la comunità, promuovendo lo spirito di condivisione e solidarietà che caratterizza questo periodo dell’anno.

Arezzo, 22 dicembre 2025 – Il Quartiere di Porta Sant’Andrea si prepara a vivere i tradizionali appuntamenti di Natale a Palazzo San Giusto. Giovedì 25 dicembre 2025, dalle 11, sarà aperto il Circolo di via delle Gagliarde per l'aperitivo degli Auguri: un’occasione per stare insieme e brindare per i giorni di Festa. Venerdì 26 dicembre, come vuole la tradizione di Santo Stefano, si terrà la quarantacinquesima edizione del “ Tombolone di Natale ”, appuntamento che dal 1979 richiama quartieristi di tutte le età, desiderosi di condividere insieme una serata di gioia e spensieratezza. Dalle ore 21, nella sala d’armi “Enzo Piccoletti”, grandi e piccini potranno dedicarsi alle tombole con ricchi premi in natura fino al “Tombolone”, che vedrà come primo premio un buono acquisto di 200 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porta Sant’Andrea, tutte le iniziative natalizie

Leggi anche: Continuano le iniziative natalizie a Latisana

Leggi anche: Fiera Antiquaria, Porta Sant’Andrea riapre le porte del museo del quartiere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Novena di Natale di Sant'Andrea 2025 | Prega ogni giorno per le intenzioni natalizie

La mattina di Natale torna l’aperitivo targato Quartiere di Porta Sant’Andrea! Un’occasione per stare insieme, brindare e scambiarsi gli auguri nei giorni di Festa Vi aspettiamo giovedì 25 dicembre dalle 11 nella sede di via delle Gagliarde per celebrare - facebook.com facebook