Porta Sant’Andrea tutte le iniziative natalizie
Porta Sant’Andrea si appresta a vivere le tradizionali iniziative natalizie presso Palazzo San Giusto. Durante il periodo delle festività, il quartiere organizza eventi e momenti di convivialità pensati per coinvolgere tutta la comunità, promuovendo lo spirito di condivisione e solidarietà che caratterizza questo periodo dell’anno.
Arezzo, 22 dicembre 2025 – Il Quartiere di Porta Sant’Andrea si prepara a vivere i tradizionali appuntamenti di Natale a Palazzo San Giusto. Giovedì 25 dicembre 2025, dalle 11, sarà aperto il Circolo di via delle Gagliarde per l'aperitivo degli Auguri: un’occasione per stare insieme e brindare per i giorni di Festa. Venerdì 26 dicembre, come vuole la tradizione di Santo Stefano, si terrà la quarantacinquesima edizione del “ Tombolone di Natale ”, appuntamento che dal 1979 richiama quartieristi di tutte le età, desiderosi di condividere insieme una serata di gioia e spensieratezza. Dalle ore 21, nella sala d’armi “Enzo Piccoletti”, grandi e piccini potranno dedicarsi alle tombole con ricchi premi in natura fino al “Tombolone”, che vedrà come primo premio un buono acquisto di 200 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
