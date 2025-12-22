pontremoli ko la villafranchese ferma la capolista

Salavetitia Seravezza 3 Pontremoli 1 SALAVETITIA SERAVEZZA: Nocchi, Bresciani, Tonini, Mancini G., Tonacci, De Wit, Domenici, Cagnoni, D’Angina, Di Clemente, Evangelisti. All. Bertelloni. PONTREMOLI: Razzoli, Cervara, Di Santo (76’ Granatelli), Domenichini, Vignozzi, Berti (90’ Lucchini), Pifferi (65’ Ferrara), D’Angelo R. Micheli, Ragonesi, Ginesi (76’ Lazzeroni). All. Zannardi. Arbitro: D’Abronzo di Pontedera. Marcatori: 10’ De Wit (S), 56’ Ragonesi (P), 73’, 86’ Mancini G. (S). SERAVEZZA – Lo scontro al vertice se l’aggiudica il Salavetitia Seravezza che rifila un secco 3-1 al Pontremoli guadagnando punti sulla reginetta Massarosa bloccata a Villafranca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

