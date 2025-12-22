Pontecorvo successo per l' albero di Natale di trattori

Settanta trattori schierati in piazza Papa Giovanni Paolo, posizionati uno accanto all’altro per formare un gigantesco albero di Natale che all’improvviso, con l’accensione simultanea dei motori, ha squarciato il buio con la luce dei fari. Lo spettacolo, ideato dal giovane imprenditore Tommaso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

