Pontecorvo successo per l' albero di Natale di trattori
Settanta trattori schierati in piazza Papa Giovanni Paolo, posizionati uno accanto all’altro per formare un gigantesco albero di Natale che all’improvviso, con l’accensione simultanea dei motori, ha squarciato il buio con la luce dei fari. Lo spettacolo, ideato dal giovane imprenditore Tommaso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Pontecorvo, lutto per la morte di Alessandro Sdoia: cordoglio, lutto cittadino e indagini sull’incidente in A1; Tragedia sull’A1, Pontecorvo piange Alessandro Sdoia. Annullati gli eventi: sarà lutto cittadino per i funerali.
Grande successo ha riscosso ieri 12/12/2025 il concerto “ Note di Natale “ della scuola primaria M.B.Pulcini dell’I.C. 1 Pontecorvo. La D.S. Proff.ssa Cinzia Vettese, l’assessore Longo , gli insegnanti e tutti i bambini hanno voluto augurare il Natale a tutte le fami - facebook.com facebook
