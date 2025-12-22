Ponte ferroviario di Boncellino Fratelli d' Italia in sostegno ai comitati | Servono certezze e tempi chiari
Fratelli d’Italia interviene sulla diffida inviata dai comitati in merito al ponte ferroviario di Boncellino, sottolineando come le preoccupazioni dei cittadini siano comprensibili dopo due anni segnati da alluvioni ed emergenze. “È naturale che la comunità chieda certezze e tempi chiari e queste. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Casello Solarolo–Castel Bolognese, Bakkali (Pd): “Ritardi e incertezze sul progetto, servono tempi chiari”
Leggi anche: Regionali Puglia, Fratelli d’Italia schiera Oggiano e Marrazzi a sostegno di Lobuono
Ponte di Boncellino: diffida dei comitati a Regione, Ministero e RFI.
Ponte di Boncellino: diffida dei comitati a Regione, Ministero e RFI - I comitati di Boncellino, Traversara, Bagnacavallo, Villanova, Russi e Santerno tornano a chiedere la sostituzione del ponte ferroviario di Boncellino sul fiume Lamone, ritenuto ormai da tempo troppo ... ravennawebtv.it
"Ponte di Boncellino, troppi tre anni di lavori" - La strada verso la risoluzione dei problemi legati all’emergenza idraulica che affliggono il territorio di Bagnacavallo sembra essere ancora lunga. ilrestodelcarlino.it
Ponte di Boncellino, attesa almeno fino al 2027 - L’aggiornamento di Riccardo Vicari (FdI) dopo la richiesta a Rfi: "L’effettiva disponibilità dei fondi è prevista solo entro dicembre 2026" . ilrestodelcarlino.it
#inggiuseppepalamara #PontesullostrettodiMessina #tracciatoferroviario #fblifestylechallenge #fblifestyle - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.