Ponte di Cà Stronchino Modigliana Attivazione diserta l' inaugurazione | Costi alti e risultati insoddisfacenti
All'inaugurazione del nuovo ponte di Cà Stronchino, a Modigliana non parteciperà il gruppo consiliare Modigliana Attivazione. “Siamo molto preoccupati - affermano il capogruppo consiliare Adriano Cheli e il consigliere comunale Elio Samorì -, perché la spesa sostenuta, lievitata ben oltre le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
