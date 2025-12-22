Poliziotti al Noa e all’Opa per consegnare doni ai bimbi ricoverati
Festa nel weekend e un mare di sorrisi per i bimbi ricoverati al Noa e all’ Opa, grazie all’iniziativa promossa dai poliziotti della Questura di Massa Carrara che, pattugliando la città, hanno notato un anziano uomo vestito di rosso in evidente stato di difficoltà. Il cittadino della Lapponia è stato identificato come “ Babbo Natale “, il quale ha dichiarato di essere venuto a Massa per consegnare i regali ai bambini ricoverati negli ospedali Noa e Opa e di essere arrivato già venerdì in serata. Per cena, insieme alle sue renne e all’elfo assistente, ha deciso di mangiare tordelli. E Rudolph, la renna guida di Babbo Natale, pare ne abbia mangiati oltre 200 e per questo motivo si è sentita male. 🔗 Leggi su Lanazione.it
