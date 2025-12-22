Pogacar è già in fuga si prende un nuovo record anche in off season | un messaggio chiaro per il 2026

Tadej Pogacar si conferma in forma anche durante l’off season, stabilendo un nuovo record al Coll de Rates. Il suo impegno costante e la determinazione sono evidenti, lasciando intendere le sue ambizioni per il prossimo anno. Questo risultato sottolinea la sua volontà di mantenere alta la forma e prepararsi al meglio per le sfide future, segnando un segnale chiaro per il 2026.

Tadej Pogacar non si ferma nemmeno lontano dalle corse ufficiali: il campione sloveno è tornato alla ribalta in questo fine 2025 per la sua ennesima impresa celebrata via social per aver conquistato il Coll de Rates con un nuovo, straordinario tempo record. Lanciando un messaggio chiaro a tutti: "Buon Natale e Felice anno nuovo", per un 2026 che si preannuncia di nuovo teatro di conquiste.

