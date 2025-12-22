Plasma Fvg primo in Italia grazie ai donatori
Una questione di numeri, ma anche di metodo e responsabilità. Il Friuli Venezia Giulia si conferma ai vertici del sistema trasfusionale italiano, distinguendosi soprattutto nella raccolta di plasma: un risultato che nasce da una programmazione rigorosa e da una rete di volontariato capace di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Plasma in affanno: domanda in crescita, servono donatori più giovani
Leggi anche: Cresce la donazione di sangue nel 2025 a Chieti, Parlante (Avis): "Grazie alla città e ai donatori"
Plasma, Fvg primo in Italia grazie ai donatori; AFDS: 51mila iscritti, 25mila donatori attivi; Dono del sangue, Fvg prima regione per plasma avviato a frazionamento; A Trieste suona il primo gong dei Campionati Italiani Assoluti Elite 2025.
Plasma, Fvg primo in Italia grazie ai donatori - Al bilancio di fine anno dell’Associazione friulana donatori di sangue numeri record e programmazione senza sprechi. udinetoday.it
Dono sangue: Riccardi, Fvg leader e Afds spinge con +491 plasmaferesi - L'assessore al bilancio di fine anno della raccolta dell'Associazione friulana donatori di sangue. ilgazzettino.it
FVG leader nella donazione di sangue: “Una rete virtuosa che fa della programmazione la sua forza” - Fvg leader nella raccolta di sangue e plasma: Afds Udine registra eccellenze 2025 e conferma la cultura del dono. nordest24.it
Da quando Cutlite Penta ha lanciato il primo laser da 30 kW in Europa, il mercato è cambiato completamente. Oggi parliamo di 40, 50 e addirittura 60 kW, con una qualità di taglio che non ha più nulla da invidiare al plasma… anzi, lo supera E allora la doman - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.