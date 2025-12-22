Il Patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, ha espresso la speranza di una nuova vita per la popolazione di Gaza, al suo ritorno dalla Striscia. Durante una conferenza stampa, il religioso ha raccontato di aver percepito “il desiderio di tornare alla vita ” tra gli abitanti, pur sottolineando le condizioni ancora difficili: molti vivono in tende e le scuole e gli ospedali faticano a riprendere la piena attivita’. Rispetto alla sua visita di sei mesi fa, Pizzaballa ha notato un cambiamento: “Non c’è più carestia o fame estrema, le cose stanno entrando, non tutto, ma la situazione è diversa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pizzaballa di ritorno dalla Striscia: “Gaza vuole tornare a vivere, c’è bisogno di normalità”

Leggi anche: L'Idf avvia il ritiro dalla Striscia con copertura di raid. Trump lunedì in Israele, Pizzaballa: "Andrò a Gaza appena possibile"

Leggi anche: Il cardinale Pizzaballa a Fanpage.it: “Dopo 2 anni di guerra Gaza rinasce, ho visto voglia di normalità”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gaza, il cardinale Pizzaballa: Ricostruiremo tutto; Striscia di Gaza: Pizzaballa, “Qui abbiamo le nostre radici e qui resteremo”; Il patriarca Pizzaballa torna a Gaza per Natale; Il Battesimo, le Comunioni: il Natale di Gaza inizia con il cardinale Pizzaballa.

Il cardinale Pizzaballa a Fanpage.it: “Dopo 2 anni di guerra Gaza rinasce, ho visto voglia di normalità” - it: “Ho visto a Gaza la distruzione di sempre, ma anche un desiderio di ritorno alla vita”. fanpage.it