Pizzaballa di ritorno dalla Striscia | Gaza vuole tornare a vivere c’è bisogno di normalità
Il Patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, ha espresso la speranza di una nuova vita per la popolazione di Gaza, al suo ritorno dalla Striscia. Durante una conferenza stampa, il religioso ha raccontato di aver percepito “il desiderio di tornare alla vita ” tra gli abitanti, pur sottolineando le condizioni ancora difficili: molti vivono in tende e le scuole e gli ospedali faticano a riprendere la piena attivita’. Rispetto alla sua visita di sei mesi fa, Pizzaballa ha notato un cambiamento: “Non c’è più carestia o fame estrema, le cose stanno entrando, non tutto, ma la situazione è diversa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
