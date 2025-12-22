Più di 500mila sfollati a causa del conflitto tra Thailandia e Cambogia
Più di mezzo milione di persone in Cambogia sono state sfollate a causa del conflitto al confine con la Thailandia, mentre a Kuala Lumpur il 22 dicembre comincia il vertice dell’Asean per discutere di un cessate il fuoco. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Thailandia-Cambogia, nuova escalation: almeno 12 morti e più di 500.000 sfollati
Riesplode il conflitto Cambogia-Thailandia. Osservatorio PLA
