All’ospedale Cisanello di Pisa i corpi di Jacopo Gambini, 17 anni, e Leonardo Renzoni, 16, sarebbero stati scambiati. I genitori di Jacopo hanno vegliato per circa due giorni su un ragazzo che credevano fosse il loro figlio, ricoverato in rianimazione dopo lo schianto in moto, mentre in realtà Jacopo era deceduto quasi subito ed era già stato trasferito in obitorio. Allo stesso tempo, l’altra famiglia non ha potuto salutare il proprio figlio, convinta che fosse morto sul colpo, quando invece stava lottando per sopravvivere. Intanto proseguono anche le indagini sull’incidente che ha coinvolto i due giovani, avvenuto in un parcheggio vicino a un punto vendita Ikea. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Pisa, scambio di corpi in ospedale dopo un incidente

Leggi anche: Vegliano il figlio in fin di vita, ma lui era già morto: drammatico scambio di persone in ospedale dopo un incidente in moto

Leggi anche: Scambio di salme, danno a due famiglie i corpi sbagliati: orrore in Italia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Vegliano il figlio morto in un incidente, ore dopo si accorgono che è un altro ragazzo: denunciato l'ospedale; Scambio di salme all'obitorio, genitori perdono il figlio 17enne ma vegliano per due giorni un'altra vittima: denunciato l'ospedale; Vegliano il figlio morto ma non è lui: il dramma di due famiglie; Vegliano per ore il figlio morto, poi scoprono che il corpo è di un altro ragazzo e denunciano l’ospedale.

Pisa, credevano di vegliare il figlio ma era già morto: scambio di salme in ospedale, scatta la denuncia - L’errore è emerso soltanto 48 ore dopo, a seguito di alcuni accertamenti, tra cui il controllo del gruppo sanguigno ... affaritaliani.it

Corpi scambiati in ospedale nel Pisano, genitori vegliano per sbaglio l'amico del figlio - La dinamica del tragico incidente mortale, costato la vita a due adolescenti, lo scorso settembre, è ancora al vaglio degli inquirenti La dinamica del tragico incidente mortale, costato la vita a due ... msn.com