Pink attitude | come abbinare il maglione rosa nell’Inverno 2025 giocando con texture volumi e accostamenti inediti
F emminile sì, ma con personalità. Come abbinare il maglione rosa nell’Inverno 2025 significa riscoprirlo come protagonista e non come semplice complemento. Indossato con pantaloni strutturati, gonne midi o jeans, diventa il punto focale di outfit versatili, sofisticati e tutt’altro che scontati. Ecco cinque idee di tendenza a cui ispirarsi. Maxi a collo alto Il maxi maglione rosa a collo alto risolve tutti i dilemmi di stile dell’Inverno 2025. Soprattutto se abbinato a morbidi pantaloni di pelle. Leggi anche › Pink obsession. Un maglione rosa è l’antidoto fashion contro la monotonia dell’Inverno 2025 A trecce sopra la gonna nera L’intramontabile maglione a trecce si scopre romantico e femminile nella sua versione in rosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Le idee per abbinare al meglio la camicia color vinaccia nell'Autunno-Inverno 2025/2026, tutte da sorseggiare
Leggi anche: La nuova divisa quotidiana punta sullo spezzato giocando con colori, texture e stili diversi
