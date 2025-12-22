ISTAT: nel 2024 Pil e consumi crescono di più nel Nord-ovest, mentre il Mezzogiorno registra il maggior incremento dell’occupazione e del reddito disponibile delle famiglie. Pil, consumi e occupazione: le dinamiche territoriali dell’Italia nel 2024. Secondo il report ISTAT sui conti economici territoriali 2022-2024, il Pil in volume è cresciuto dello 0,7% a livello nazionale nel 2024. Il Nord-ovest ha registrato la crescita più elevata (+1%), seguito dal Centro (+0,8%), dal Mezzogiorno (+0,7%) e dal Nord-Est (+0,1%). Il Nord-ovest mantiene il primato per Pil pro-capite, con 46,1mila euro, mentre il Mezzogiorno si ferma a 25mila euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pil, consumi e occupazione: il Nord-ovest traina la crescita, Mezzogiorno in ripresa

Leggi anche: Mezzogiorno, Pil in crescita per il quarto anno consecutivo. Istat: sale anche l?occupazione

Leggi anche: Il Sud traina l?economia italiana: senza la spinta del Mezzogiorno Pil più basso di mezzo punto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pil e consumi crescono di più nel Nord-Ovest, l’occupazione nel Mezzogiorno - ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024, il Pil in volume (+0,7% a livello nazionale) è aumentato dell’1% nel Nord- msn.com