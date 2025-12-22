Pieve Santo Stefano la memoria degli italiani custodita nei diari

A Pieve Santo Stefano, piccolo centro della Valtiberina toscana, la memoria privata di migliaia di italiani ha trovato una casa. Qui, tra i libri e i diari custoditi, si preservano storie e ricordi che rappresentano un patrimonio collettivo di valori e testimonianze, contribuendo a mantenere viva la memoria storica del Paese.

A Pieve Santo Stefano, piccolo centro della Valtiberina toscana, la memoria privata di migliaia di italiani ha trovato una casa. Qui ha sede l'Archivio diaristico nazionale, un'istituzione unica nel suo genere, nata nel 1984 grazie all'iniziativa del giornalista e scrittore Saverio Tutino.

Pieve Santo Stefano e il Piccolo museo del diario: dove la Memoria è un atto di Resistenza - C’è un luogo, in Toscana, dove la memoria resiste: è la memoria conservata dalle decine di diari e lettere che compongono il Piccolo museo del diario di Pieve Santo Stefano. fanpage.it

Diari di Pieve Santo Stefano, ora la memoria ora è digitale: superati i 996mile file - La risposta a questa domanda impegna l’Archivio diaristico nazionale con un fondamentale processo di digitalizzazione, in accordo con le persone e gli eredi di chi ha donato i propri documenti, e di ... ilmessaggero.it

