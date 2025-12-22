Pietruzze nudità e miliardi | i segreti del mondo dell’arte

Al culmine narrativo di Il quadro completo (Neri Pozza, pagg. 442, euro 28; traduzione di Marina Visentin) l’autrice, Bianca Bosker, si ritrova in una galleria di Brooklyn, un posto underground in senso stretto (è sottoterra, si entra da una botola), per seguire il vernissage dell’artista Mandy AllFIRE. Di radici italiane, vero nome Amanda Alfieri, Mandy AllFIRE è una perfomer che fa facesitting. Per chi non lo conoscesse, è una pratica erotica che consiste nel sedersi, senza biancheria intima, sulla faccia di un partner-vittima, e lì stare fino al limite di resistenza del sottostante. Bosker arriva sulla scena quando l’uomo che era da venti minuti sotto l’artista cede, e AllFIRE chiede al pubblico chi voglia sostituirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

