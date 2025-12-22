pierc e la forza di un talento puro a x factor

A X Factor non è raro imbattersi in interpreti talentuosi, ma pochi lasciano un’impressione immediata. Piercesare Fagioli, in arte PierC, è riuscito a farlo fin dalla sua prima esibizione: una cover intensa quella di Chandelier di Sia che ha catturato immediatamente giudici e pubblico, regalando un momento di forte impatto emotivo, tanto da commuovere la giuria. PierC: un quarto posto che non rende giustizia . Da quel momento in poi, PierC ha costruito un percorso solido e sorprendente, arrivando a contendersi il quarto posto nella finale, nonostante fosse considerato da molti uno dei favoriti alla vittoria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

PierC rivede il suo pre casting ad X Factor

