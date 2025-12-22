Picchia a sangue e rasa a zero la cognata perché andava a letto con suo marito

Una 37enne di origini peruviane è stata condannata a 5 mesi di reclusione per violenza privata e lesioni, con pena sospesa ma subordinata al risarcimento del danno alla parte offesa. La vittima dell'aggressione è un'altra donna che, secondo la ricostruzione della Procura, avrebbe avuto una storia. 🔗 Leggi su Today.it

