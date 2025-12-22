Piantedosi sugli sgomberi del 2026 | Dopo Askatasuna pronti per Casapound

Il ministro, intervistato a "L'aria che tira" ha parlato del caso Askatasuna e si è detto pronto allo sgombero dell'edificio occupato abusivamente da Casapound a Roma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

