Piantedosi dice di nuovo che sgombereranno anche CasaPound a Roma

Anche l'edificio occupato da CasaPound a Roma sarà sgomberato. Ad assicurarlo, ancora una volta e a distanza di mesi dal primo annuncio, è il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "È tra i primi sei-sette immobili da sgomberare", ha dichiarato rispondendo alle polemiche sullo sfratto del centro sociale Askatasuna a Torino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

