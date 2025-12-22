Piantedosi dice di nuovo che sgombereranno anche CasaPound a Roma
Anche l'edificio occupato da CasaPound a Roma sarà sgomberato. Ad assicurarlo, ancora una volta e a distanza di mesi dal primo annuncio, è il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "È tra i primi sei-sette immobili da sgomberare", ha dichiarato rispondendo alle polemiche sullo sfratto del centro sociale Askatasuna a Torino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
