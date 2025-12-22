Piantedosi | CasaPound in lista sgomberi

18.52 Lo stabile di CasaPound a Roma "è tra le priorità per quanto riguarda la lista degli immobili da sgomberare". Lo ha detto il Ministro dell'Interno, Piantedosi. Nella lista, è "tra le prime 6-7 posizioni, secondo criteri non del tutto vincolanti", ha precisato, per poi sottolineare: "Abbiamo fatto sgomberi di qualsiasi colore politico, io stesso da prefetto di Roma ne ho fatti tanti, anche di Forza Nuova. Non guardiamo al colore. Su CasaPound ho preso l'impegno e l'immobile nella lista".. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

