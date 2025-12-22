Piano sicurezza per il nuovo Lungomare di Napoli Il prefetto Di Bari | Contro criminalità e bancarelle abusive

Il nuovo piano di sicurezza per il Lungomare di Napoli mira a garantire un ambiente più sicuro e ordinato, affrontando le problematiche legate alla criminalità e alle bancarelle abusive. Il prefetto Michele Di Bari sottolinea come, grazie a interventi mirati, gli indicatori di delittuosità siano in diminuzione nell’intera provincia, e che le strategie siano state adattate per conciliare sicurezza e turismo. Continua a leggere.

Nuovo Lungomare di Napoli, cantiere lento: chiuso fino al 2026 per rifare via Nazario Sauro e via Partenope

