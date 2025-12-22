Piano sicurezza per il nuovo Lungomare di Napoli Il prefetto Di Bari | Contro criminalità e bancarelle abusive
Il nuovo piano di sicurezza per il Lungomare di Napoli mira a garantire un ambiente più sicuro e ordinato, affrontando le problematiche legate alla criminalità e alle bancarelle abusive. Il prefetto Michele Di Bari sottolinea come, grazie a interventi mirati, gli indicatori di delittuosità siano in diminuzione nell’intera provincia, e che le strategie siano state adattate per conciliare sicurezza e turismo. Continua a leggere.
Intervista al prefetto Michele Di Bari: "Indici di delittuosità in calo in tutta la provincia di Napoli, il piano sicurezza è cambiato tenendo conto del turismo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
