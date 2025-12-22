Piano sicurezza per il nuovo Lungomare di Napoli Il prefetto Di Bari | Contro criminalità e bancarelle abusive

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo piano di sicurezza per il Lungomare di Napoli mira a garantire un ambiente più sicuro e ordinato, affrontando le problematiche legate alla criminalità e alle bancarelle abusive. Il prefetto Michele Di Bari sottolinea come, grazie a interventi mirati, gli indicatori di delittuosità siano in diminuzione nell’intera provincia, e che le strategie siano state adattate per conciliare sicurezza e turismo. Continua a leggere.

Intervista al prefetto Michele Di Bari: "Indici di delittuosità in calo in tutta la provincia di Napoli, il piano sicurezza è cambiato tenendo conto del turismo". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Nuovo Lungomare di Napoli, riapre il marciapiede: è più largo. Ma c’è il problema bancarelle

Leggi anche: Bomba alla pizzeria dopo passeggiata antiracket. Il prefetto di Napoli: “Al fianco degli onesti anche coi ristori”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Emergenze e sicurezza: Alghero rafforza il Piano di protezione civile; Riccione, in consiglio comunale l'ok a bilancio e triennale opere pubbliche; Sestri Levante, scatta il piano di rischio arboreo: cinque alberi pericolosi pronti per essere tagliati; Capodanno a Napoli, quattro giorni di festa per Napoli città della musica.

"Nuove telecamere sul lungomare. Basta sciacallaggio sulla sicurezza" - "Quello del consigliere Gaballo è mero sciacallaggio politico: abbiamo installato delle nuove telecamere di videosorveglianza sul lungomare e nelle vie di accesso del paese, e ora ne vogliamo mettere ... ilrestodelcarlino.it

piano sicurezza nuovo lungomareNuovo Lungomare di Napoli, riapre il marciapiede: è più largo. Ma c’è il problema bancarelle - Riaperto per il Ponte dell'Immacolata il marciapiedi lato mare del Lungomare di via Nazario Sauro appena rifatto ... fanpage.it

Nuovo Lungomare di Napoli, cantiere lento: chiuso fino al 2026 per rifare via Nazario Sauro e via Partenope - Il piano per il completamento dell'opera al momento non è definito e manca una data certa di consegna. fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.