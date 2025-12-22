“La situazione abitativa nel nostro territorio ha raggiunto livelli di guardia: a Rimini abbiamo oltre 2.500 famiglie in lista d’attesa per un alloggio di edilizia residenziale pubblica e un numero di sfratti per fine locazione che continua a crescere inesorabilmente. Di fronte a questa emergenza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Piano Casa, Corsini (Pd): “A Rimini 2.500 famiglie in attesa, dal governo solo un condono fantasma”

Leggi anche: Furfaro (Pd): "Ora basta polemiche": "Al lavoro su liste d’attesa e piano casa"

Leggi anche: Manovra, Boccia (Pd): Governo propone vergognoso condono edilizio in Campania, ci opporremo – Il video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Corsini (Acer): “Da governo niente risorse sul piano Casa, a Rimini 2500 famiglie in attesa” - "La situazione abitativa nel nostro territorio ha raggiunto livelli di guardia: a Rimini abbiamo oltre 2. chiamamicitta.it