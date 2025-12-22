Pianese in superiorità numerica per 70 minuti non riesce a superare la Ternana
Pianese – Ternana 0-0 PIANESE: Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti (24’ st Martey); Amey (24’ st Sussi), Simeoni (12’ st Fabrizi), Proietto, Chesti; Sodero (24’ st Peli), Tirelli (39’ st Bertini M.); Bellini. A disposizione: Bertini T., Porciatti, Balde, Puletto, Bigiarini. Allenatore: Birindelli. TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Maestrelli, Capuano, Martella (39’ st Meccariello); Donati, McJannet, Vallocchia, Ndrecka; Orellana (31’ pt Garetto); Ferrante (25’ st Pettinari), Dubickas (25’ st Leonardi). A disposizione: Vitali, Morlupo, Bianay, Tripi, Loiacono, Romeo, Turella, Bruti, Durmush, Proietti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: Eccellenza. Cerretese, troppi errori e un gol annullato . Non riesce a sfruttare la superiorità numerica
Leggi anche: Rugby, una buona Italia non sfrutta 70? di superiorità numerica e cede agli Springboks a Torino
FINE PRIMO TEMPO: SUDTIROL-BARI 0-0. ANCORA UNA VOLTA IN SUPERIORITÀ NUMERICA... - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.