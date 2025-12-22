Nel cuore del Molise, arroccato su un’altura che domina la Valle del Biferno con lo sguardo rivolto verso le vette del Matese, sorge Petrella Tifernina, un borgo di circa mille abitanti le cui origini risalgono alla Preistoria. Qui, dove vicoli in pietra e strade acciottolate raccontano secoli di storia feudale, l’Amministrazione comunale ha scelto di combattere lo spopolamento attraverso il progetto “ Case a 1 euro “, ufficialmente approvato con la delibera di Giunta n. 23 del 27 febbraio 2025. L’iniziativa rappresenta una risposta concreta al progressivo abbandono che ha colpito molti centri sotto i 3. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Petrella Tifernina vende case a 1 euro: come comprare nel borgo molisano tra valli e storia

Leggi anche: Volevo comprare casa a un euro: ecco cosa ho scoperto nel borgo "in saldo"

Leggi anche: Arte vende case in riviera, si parte da 95mila euro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Petrella Tifernina, nel cuore del Molise più autentico, sta vendendo case a 1 euro; Petrella Tifernina e il Molise autentico: come rinasce un borgo millenario con il progetto Case a 1 euro.

Petrella Tifernina: borgo antico e opportunità case - In queste ore, Petrella Tifernina è al centro dell’attenzione online, spopolando tra i trend sui motori di ricerca. abruzzonews24.com