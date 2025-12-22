Petrella Tifernina vende case a 1 euro | come comprare nel borgo molisano tra valli e storia
Nel cuore del Molise, arroccato su un’altura che domina la Valle del Biferno con lo sguardo rivolto verso le vette del Matese, sorge Petrella Tifernina, un borgo di circa mille abitanti le cui origini risalgono alla Preistoria. Qui, dove vicoli in pietra e strade acciottolate raccontano secoli di storia feudale, l’Amministrazione comunale ha scelto di combattere lo spopolamento attraverso il progetto “ Case a 1 euro “, ufficialmente approvato con la delibera di Giunta n. 23 del 27 febbraio 2025. L’iniziativa rappresenta una risposta concreta al progressivo abbandono che ha colpito molti centri sotto i 3. 🔗 Leggi su Cultweb.it
