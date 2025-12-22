Perugia ha vinto il Mondiale per Club di volley maschile, sconfiggendo l’Osaka Bluteon con un netto 3-0 (25-20; 25-21; 29-27) e conquistando così il titolo iridato per la terza volta nella storia: dopo il sigillo del 2022 a Betim e l’affermazione del 2023 a Bangalore, i Block Devils sono tornati sul trono iridato con pieno merito al termine di un’autentica cavalcata inscenata a Belem (Brasile). I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, che ha perso il papà durante questa trasferta, hanno rispettato il pronostico della vigilia e hanno portato a casa il primo trofeo di questa annata agonistica. Si preannunciava un’autentica battaglia contro i giapponesi dopo il soffertissimo successo ottenuto al tie-break nella fase a gironi, invece i Campioni d’Europa hanno mostrato i muscoli in finale e hanno fatto valere la propria caratura tecnica nei momenti caldi del secondo e del terzo parziale, riuscendo a tramortire le iniziative dei vice campioni d’Asia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perugia imperiale: tris iridato, i Campioni d’Europa vincono il Mondiale per Club! Giannelli e compagni show

Leggi anche: Mondiale per Club, Perugia per la storia: Osaka Bluteon ultimo ostacolo per il tris iridato

Leggi anche: LIVE Perugia-Osaka Bluteon 3-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: TRIS IRIDATO PER GLI UMBRI!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Perugia imperiale: tris iridato, i Campioni d’Europa vincono il Mondiale per Club! Giannelli e compagni show; Quanti soldi guadagna Perugia con la vittoria al Mondiale per Club? Le cifre per il terzo sigillo; LIVE Perugia-Osaka Bluteon 3-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: terzo trionfo iridato per gli umbri!; Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari partite 14 dicembre, canali, streaming.

Perugia imperiale: tris iridato, i Campioni d’Europa vincono il Mondiale per Club! Giannelli e compagni show - Perugia ha vinto il Mondiale per Club di volley maschile, sconfiggendo l'Osaka Bluteon con un netto 3- oasport.it