Perugia imperiale | tris iridato i Campioni d’Europa vincono il Mondiale per Club! Giannelli e compagni show
Perugia ha vinto il Mondiale per Club di volley maschile, sconfiggendo l’Osaka Bluteon con un netto 3-0 (25-20; 25-21; 29-27) e conquistando così il titolo iridato per la terza volta nella storia: dopo il sigillo del 2022 a Betim e l’affermazione del 2023 a Bangalore, i Block Devils sono tornati sul trono iridato con pieno merito al termine di un’autentica cavalcata inscenata a Belem (Brasile). I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, che ha perso il papà durante questa trasferta, hanno rispettato il pronostico della vigilia e hanno portato a casa il primo trofeo di questa annata agonistica. Si preannunciava un’autentica battaglia contro i giapponesi dopo il soffertissimo successo ottenuto al tie-break nella fase a gironi, invece i Campioni d’Europa hanno mostrato i muscoli in finale e hanno fatto valere la propria caratura tecnica nei momenti caldi del secondo e del terzo parziale, riuscendo a tramortire le iniziative dei vice campioni d’Asia. 🔗 Leggi su Oasport.it
