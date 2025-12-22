Perugia detta la legge | il Mondiale per Club è l’ennesimo trionfo del sistema Lorenzetti
La vittoria della Sir Sicoma Monini Perugia al Mondiale per Club maschile 2025 non è il frutto di un picco estemporaneo, ma la conseguenza logica di un percorso tecnico coerente, sviluppato nell’arco di due stagioni e culminato in una finale gestita con lucidità superiore contro un avversario estremamente organizzato come l’ Osaka Bluteon. Il dato più rilevante non è il risultato secco (con dominio nei primi due set e grande rimonta nel terzo) dell’atto conclusivo, ma la qualità con cui Perugia ha saputo imporre il proprio sistema, adattandolo progressivamente alle caratteristiche degli avversari affrontati. 🔗 Leggi su Oasport.it
