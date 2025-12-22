Perugia Capodanno a teatro con Filippo Timi

Perugia ospita nuovamente Filippo Timi al Teatro Morlacchi con la sua nuova interpretazione di Amleto². Dopo il successo della passata stagione, l’attore presenta una versione rivisitata del celebre spettacolo, arricchita da elementi di comicità e profondità emotiva. Uno spettacolo che coniuga tradizione e innovazione, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione e intrattenimento durante il periodo di Capodanno.

Dopo il tutto esaurito della passata Stagione, Filippo Timi torna al Teatro Morlacchi di Perugia con il suo Amleto², la nuova edizione del suo spettacolo cult andato in scena per la prima volta 15 anni fa: una miscela esplosiva di comicità capace di emozionare e sorprendere. Con lui sul palco gli.

