perugia campione del mondo per club 2025 stellare per il volley

AGI - La Sir Sicoma Monini Perugia è campione del mondo per club di pallavolo. La squadra umbra campione d'Europa ha sconfitto i giapponesi dell'Osaka Blueteon per 3 a 0 (set: 25-20; 25-21; 29-27) nella finale iridata giocata all''Arena Guilherme Paraense' di Belem in Brasile. La Sir Sicoma Monini Perugia, allenata da Angelo Lorenzetti e guidata dal capitano Simone Giannelli, si è laureata per la terza volta 'campione del mondo per club' nella pallavolo maschile dopo le edizioni del 2022 e 2023. In venti edizioni del torneo iridato per società, il volley italiano ha vinto 13 volte, 5 con la Trentino Volley (2009, 2010, 2011, 2012, 2018), 2 con Gonzaga Milano (1990, 1992), 3 con Perugia (2022, 2023, 2025), e una con Parma (1989), Porto Ravenna (1991) e Lube Civitanova (2019). 🔗 Leggi su Agi.it

