Perin Genoa la pista si fa sempre più calda | il Grifone tenta il portiere Juve pronta a dire sì ma serve prima un sostituto E spunta un nome | il punto

Perin Genoa, il portiere nel mirino del Grifone: bianconeri aperti alla cessione ma serve prima un vice Di Gregorio. E spunta questo nome. L'asse di mercato tra Torino e la Liguria potrebbe riaccendersi improvvisamente, portando a un movimento in uscita che avrebbe il sapore della nostalgia. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Tuttosport, il Genoa sta facendo un tentativo concreto per riportare a casa Mattia Perin, il portiere che proprio in rossoblù è cresciuto calcisticamente e si è affermato in Serie A. L'idea di un "romantico ritorno" sotto la Lanterna stuzzica l'estremo difensore, attualmente legato alla Juventus da un contratto con scadenza fissata al 2027.

Il Genoa insiste per Perin: la Juventus però fa muro - Sul fronte mercato, il Genoa continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Mattia Perin.