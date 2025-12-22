Perin al Genoa e sostituto Juve | triangolo di mercato in Serie A
Continua il pressing di De Rossi sul portiere bianconero, il ritorno non è un miraggio Espulso contro l’Atalanta dopo appena tre minuti, Nicola Leali da quando è diventato titolare lo scorso anno si è rivelato un portiere molto affidabile, ma in casa Genoa già da tempo stanno studiando la possibilità di ingaggiare un nuovo portiere. (Ansa Foto) – calciomercato.it E che portiere. Da semplice rumor di mercato, infatti, l’ipotesi di un ritorno in Liguria di Mattia Perin ha assunto i connotati di pista credibile. Il portiere della Juventus non è immune al fascino di poter tornare in rossoblu e l’ottimo rapporto con Daniele De Rossi rappresenta un’arma a vantaggio del Grifone. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
