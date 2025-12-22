Perché ora Putin vuole parlare dell’Ucraina con Macron

Durante la mediazione sul debito comune e gli asset russi da destinare all’Ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa aveva detto che in caso di fallimento della proposta di pace americana l’Europa avrebbe dovuto parlare con il Cremlino al posto degli Stati Uniti. Un’apertura accolta subito dal Cremlino, dove il portavoce di Vladimir Putin Dmitry Peskov ha fatto sapere che Mosca è «pronta al dialogo». Ma perché lo scenario dei negoziati sull’Ucraina è improvvisamente cambiato? Secondo quanto racconta il Financial Times, sarebbe stato proprio Macron a bloccare il piano del cancelliere tedesco Friedrich Merz di usare gli asset russi congelati nella Unione europea per finanziare Kyjiv. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

