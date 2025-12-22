Perché non è a Mattino Cinque Federica Panicucci il pubblico l’ha notato | si scopre il motivo

Anche durante il periodo delle feste natalizie Mattino 5 non interrompe il suo appuntamento quotidiano con l’informazione, confermandosi una presenza costante nel palinsesto mattutino di Canale 5. Il programma prosegue anche quest’anno, seppur con una formula leggermente diversa, scegliendo di non fermarsi del tutto e di accompagnare il pubblico in giorni tradizionalmente segnati da una programmazione ridotta. La novità riguarda la conduzione, perché Federica Panicucci si prende una pausa mentre ci sarà l’altro conduttore al timone in solitaria. La conduttrice ha salutato i telespettatori venerdì scorso e da oggi, 22 dicembre 2025, non è più in onda in diretta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “Mi ha usato come cavia”. Mattino cinque, accuse in diretta per Federica Panicucci

Leggi anche: “C’è un lutto, una bruttissima notizia”. Federica Panicucci, l’annuncio in diretta a Mattino Cinque

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Momento sacro, prime luci del mattino, il bar di fiducia. Perché anche al #conceptsore che sia dolce o salata la #colazione la prendiamo sul serio. Tutti i giorni dalle 10.00. #breakfast #riotconceptstorenapoli #riotconceptstore #napoli #colazionedeicampioni # - facebook.com facebook