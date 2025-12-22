Perché mi devi far parlare male di Alain Delon? | il botta e risposta tra Ornella Muti e Mara Venier a Domenica In

Durante la puntata di “Domenica In”, Ornella Muti ha presentato il suo libro autobiografico “Questa non è Ornella Muti”. Nel corso dell’intervista, si è verificato un confronto tra lei e Mara Venier, incentrato su una domanda che ha suscitato un botta e risposta tra le due attrici. Quello che emerge è una riflessione sui rapporti personali e professionali nell’ambito dello spettacolo, che merita di essere approfondita. Perché mi devi far parlare male di Alain Delon?

Ornella Muti è stata ospite a "Domenica In" per presentare il suo libro autobiografico " Questa non è Ornella Muti ". Un racconto tra vita privata e carriera, un'intervista a tu per tu con Mara Venier con qualche ritrosia nel riportare in tv alcuni episodi riportati nel libro. "La parte più difficile da scrivere? Quella in cui parlo degli altri", ammette Francesca Romana Rivelli, questo il suo vero nome, che ha compiuto lo scorso marzo 70 anni. L'attrice non sembra avere un bel ricordo di Alain Delon, l'icona del cinema con cui ha lavorato in tre film: " Nel libro ne parli molto male", sottolinea la padrona di casa.

