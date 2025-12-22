Perché la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita e quando tornerà a disputarsi in Italia

Perché la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita e quando tornerà a disputarsi in Italia Ragioni economiche, tra investimenti e promozione del prodotto calcio a livello internazionale, sono alla base della scelta di giocare all'estero la Supercoppa italiana. La decisione mira a espandere il pubblico e aumentare i ricavi, ma molte parti interessate auspicano un ritorno alle tradizionali sedi italiane nel prossimo futuro.

Ragioni economiche, tra investimenti e promozione del prodotto calcio a livello internazionale, sono alla base della scelta di giocare all'estero la Supercoppa italiana. Quando si tornerà a giocare in patria? Al netto dei contratti, l'orientamento è chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Dove si gioca la Supercoppa Italiana e perché è stata scelta ancora una volta l’Arabia Saudita Leggi anche: Volley, posticipata la disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Supercoppa italiana ecco perché vincerla sarebbe fondamentale per l’Inter; Napoli Milan Conte nel post partita | Sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato di volersi giocare il trofeo Bologna o Inter? Ecco cosa penso. Supercoppa Italiana, Juve-Napoli: rivincita azzurra? - Si gioca a dicembre, il 22, ma le quote sulla Supercoppa Italiana sono già pronte al banco dei bookmaker italiani. calciomercato.com Supercoppa Italiana 2025/26: date, orari, dove vederla in tv e streaming. Il programma completo - La Lega Serie A ha annunciato oggi il programma completo per la EA SPORTS FC Supercup 2025/26, 38esima ... calciomercato.com Ieri sera in supercoppa la Lega di Serie A ha dato disposizioni di mandare i replay dei rigori copiando al 100 per cento la mia idea appoggiando la camera quasi a terra solo perché i rigori erano a gioco fermo....con un problema...che non sono riusciti ad otten - facebook.com facebook #Supercoppa, non solo il trofeo: ecco perché la vittoria fa gola a #DeLaurentiis - CdS x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.