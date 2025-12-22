Perché la maggioranza ha litigato sulle pensioni e le misure nella Manovra

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dello scontro all'interno della maggioranza sulla Manovra, nello specifico sul capitolo delle pensioni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

