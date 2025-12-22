Perché il tribunale ha dato l’ok al cambio di genere per un 13enne | Anche a quell’età sono pronti

La disforia è la sofferenza psicologica causata dalla discrepanza tra sesso alla nascita e la propria identità di genere. Per questo il tribunale civile di La Spezia il 10 dicembre ha disposto il cambio di sesso anagrafico di una ragazzina di 13 anni. Che ha una sorella gemella che da sempre si riferisce a lui come suo fratello. I periti del tribunale hanno tra l’altro scritto che «si identifica stabilmente come maschio, con espressione di genere coerente e continuativa sin dall’età prescolare, avendo mostrato preferenze ludiche, modalità relazionali e portamenti tipici del genere maschile». La triptorelina. 🔗 Leggi su Open.online

