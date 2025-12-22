Perché il Piano Casa della Commissione Ue è accusato di non fermare la speculazione
Per la prima volta nella sua storia, l'Unione europea ha deciso di affrontare in modo diretto la crisi abitativa che attraversa il continente, presentando la settimana scorsa un piano per incentivare la costruzione di case e regolamentare gli affitti a breve termine. Negli ultimi quindici anni. 🔗 Leggi su Today.it
Perché il Piano casa europeo non risolverà la crisi abitativa in Italia.
Il piano Ue per la casa, dagli aiuti alle norme sugli affitti brevi: cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il piano Ue per la casa, dagli aiuti alle norme sugli affitti brevi: cosa prevede ... tg24.sky.it
Piano casa, via libera dell’Ue: cosa cambierà dal 2026/ Più aiuti per alloggi e edilizia a prezzi accessibili - Piano casa Ue, cosa cambierà dal 2026 dopo il via libera: più aiuti per alloggi, regole semplificate, edilizia a prezzi accessibili e stretta su affitti brevi ... ilsussidiario.net
La Ue presenta il suo piano per la casa a prezzi accessibili. Avs: “Non affronta i veri nodi”. Dubbi anche da FdI - Bruxelles lancia un pacchetto per affrontare la crisi abitativa europea con quattro assi d'intervento e 43 miliardi già stanziati ... ilfattoquotidiano.it
