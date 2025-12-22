Perché il Piano Casa della Commissione Ue è accusato di non fermare la speculazione

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta nella sua storia, l'Unione europea ha deciso di affrontare in modo diretto la crisi abitativa che attraversa il continente, presentando la settimana scorsa un piano per incentivare la costruzione di case e regolamentare gli affitti a breve termine. Negli ultimi quindici anni. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Schifani a Bruxelles: confronto con la Commissione Ue sul Piano rifiuti della Sicilia

Leggi anche: Droni, scudo aereo e spaziale: la Commissione Ue presenta il piano della difesa. E annuncia spese record: “6.800 miliardi entro il 2035”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Perché il Piano casa europeo non risolverà la crisi abitativa in Italia.

perch233 piano casa commissioneIl piano Ue per la casa, dagli aiuti alle norme sugli affitti brevi: cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il piano Ue per la casa, dagli aiuti alle norme sugli affitti brevi: cosa prevede ... tg24.sky.it

perch233 piano casa commissionePiano casa, via libera dell’Ue: cosa cambierà dal 2026/ Più aiuti per alloggi e edilizia a prezzi accessibili - Piano casa Ue, cosa cambierà dal 2026 dopo il via libera: più aiuti per alloggi, regole semplificate, edilizia a prezzi accessibili e stretta su affitti brevi ... ilsussidiario.net

perch233 piano casa commissioneLa Ue presenta il suo piano per la casa a prezzi accessibili. Avs: “Non affronta i veri nodi”. Dubbi anche da FdI - Bruxelles lancia un pacchetto per affrontare la crisi abitativa europea con quattro assi d'intervento e 43 miliardi già stanziati ... ilfattoquotidiano.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.