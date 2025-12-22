Perché il gas sta crollando ma le bollette no I tre fattori critici che gonfiano i prezzi

Roma, 21 dicembre 2025 – Il gas costa meno sui mercati europei, con prezzi scesi sotto i 30 euro al megawattora per la prima volta da due anni, ma per le famiglie italiane l’inverno continuerà a essere caro. È quanto emerge dall’ultimo report del think tank climatico Ecco, che fotografa un quadro tutt’altro che rassicurante. Le bollette del gas della stagione 202526 saranno sì più leggere rispetto allo scorso anno (-15%), ma resteranno circa il 40% più care rispetto al periodo pre-crisi del 2019-2020. Perché le bollette non scendono?. La contraddizione fra prezzi all’ingrosso in calo e costi finali ancora elevati nasce da diversi fattori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

