Perché i figli non torneranno a casa Famiglia nel bosco cosa hanno scritto i giudici nella delibera

La vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco continua a far discutere e a dividere l’opinione pubblica. Una storia che, fin dall’inizio, ha acceso interrogativi profondi sul confine tra libertà educativa, autodeterminazione familiare e tutela dei diritti fondamentali dei minori. I genitori rivendicano scelte alternative di vita, mentre le istituzioni ribadiscono la necessità di garantire salute, istruzione e sviluppo adeguato ai bambini. >> Esplode autobomba: ucciso generale dello Stato Maggiore. È caos totale Negli ultimi mesi il caso è arrivato fino alla Corte d’Appello, chiamata a valutare la correttezza delle decisioni già prese dal Tribunale per i minorenni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, "gravi rischi": perché i giudici hanno detto no al ricorso

Leggi anche: Palmoli, i bambini della “famiglia nel bosco”: ecco perché i giudici hanno detto stop (non è per la scuola)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Famiglia nel bosco: domani si deciderà se i figli potranno tornare a casa - Martedì è in calendario l’udienza in Corte d’Appello all’Aquila per esaminare il ricorso presentato dai legali di Nathan e Catherine, la coppia che viveva con i figli in un casolare isolato nei boschi ... orizzontescuola.it