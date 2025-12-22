Perché è arrivato il momento di dire basta ai maglioni di Natale e quali sono i modelli da indossare tutto l'anno

Perché dovremmo dire basta a i maglioni di Natale? Perché sono ormai scontati, sono scadenti, sono usa e getta e si indossano solo per pochi giorni l'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Quali sono i regali di Natale più acquistati dagli italiani quest’anno

Leggi anche: “È arrivato il momento!”: Mariah Carey come ogni anno apre le danze di “All I Want For Christmas Is You”. A Las Vegas da novembre lo show del Natale – VIDEO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“- Perché si festeggia il Natale - Perché al mondo è arrivato un bambino - risponde il tomte.” Non perdiamo il senso del Natale in tutta la frenesia del consumismo e nella confusione di personaggi moderni che si vogliono appropriare di questo miracolo Si - facebook.com facebook

| Italiano: “De Laurentiis Ho avuto il piacere di parlare con lui, soprattutto dopo un Napoli-Spezia. Mentre ci stavamo cambiando mi dicono che stava arrivando De Laurentiis che da grande gentiluomo ha fatto i complimenti a me alla squadra, perché era s x.com