Perché compriamo di più a Natale la psicologa | Alleviamo lo stato d'animo negativo
A Natale, le spese aumentano spesso come risposta a bisogni emotivi o sociali, piuttosto che per reale necessità. La psicologa spiega che queste scelte sono spesso un modo per alleviare stati d'animo negativi, cercando conforto o approvazione attraverso i regali e gli acquisti. Comprendere le motivazioni profonde può aiutare a gestire meglio le proprie abitudini di consumo durante le festività.
A Natale tendiamo a fare spese folli, a volte per compensare una mancanza, altre per dimostrare qualcosa. Una psicologa spiega a fanpage.it i meccanismi psicologici dietro il fenomeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
