Perché compriamo di più a Natale la psicologa | Alleviamo lo stato d'animo negativo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Natale, le spese aumentano spesso come risposta a bisogni emotivi o sociali, piuttosto che per reale necessità. La psicologa spiega che queste scelte sono spesso un modo per alleviare stati d'animo negativi, cercando conforto o approvazione attraverso i regali e gli acquisti. Comprendere le motivazioni profonde può aiutare a gestire meglio le proprie abitudini di consumo durante le festività.

A Natale tendiamo a fare spese folli, a volte per compensare una mancanza, altre per dimostrare qualcosa. Una psicologa spiega a fanpage.it i meccanismi psicologici dietro il fenomeno. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “Fare l’albero di Natale a novembre fa bene, ma attenti al senso di fastidio”: il parere della psicologa

Leggi anche: Perché alcuni cani sembrano “più intelligenti” di altri? La razza non c’entra: conta l’individualità

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.