Per un’ora nelle mani della baby gang 15enne rapinato in centro a Milano | a salvarlo la chiamata al padre

È durato quasi un’ora l’incubo vissuto da un ragazzo di 15 anni nel cuore di Milano, tra corso Buenos Aires e via San Gregorio. Il giovane è stato accerchiato e rapinato da un gruppo di coetanei che, dopo avergli sottratto vestiti e oggetti personali, hanno tentato di costringerlo a prelevare denaro a un bancomat. A salvare il ragazzo è stato il padre, che al telefono ha capito la gravità della situazione e ha allertato i carabinieri. La rapina in pieno centro. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 21 dicembre. Secondo il racconto della vittima, il 15enne italiano è stato avvicinato da una banda di giovani che lo ha subito circondato, obbligandolo a consegnare il giubbotto. 🔗 Leggi su Open.online

