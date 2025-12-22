per un pugno di dollari

È cominciata la coppa d'Africa. In campo ventiquattro nazionali, in queste giocano 15 calciatori provenienti dai nostri campionati di A e di B. Tirato di conto, la presenza "italiana" è superiore a quella che Milan e Como porteranno a Perth e che, De Siervo Luigi, amministratore delegato della Lega di serie A, ha così spiegato: "È un sacrificio che chiediamo ai nostri tifosi, credo che lo abbiano compreso. Abbiamo bisogno dei mercati internazionali. Siamo i primi ad aprire un ciclo ma tutte le grandi leghe giocheranno almeno una gara all'estero nei prossimi anni. Le leghe americane lo fanno da tempo, il Giro d'Italia partirà dall'Ungheria e si correranno fuori dall'Italia 3 tappe su 21. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

