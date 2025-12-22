Per il referendum sulla separazione della carriere si voterà in due giorni | il decreto

La data, al momento, non è stata ancora decisa. Di certo c’è però che il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere si terrà in due giorni, domenica e lunedì. Per questo il governo ha predisposto un decreto legge apposito con “disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026”. L’approvazione è prevista nel Consiglio dei ministri convocato per le 15.30 di oggi. Un provvedimento, che riguarderà tutte le tornate elettorali del prossimo anno, che si è reso necessario in quanto la legge attualmente in vigore stabilisce che le operazioni di voto per i referendum avvengano nella sola giornata di domenica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

