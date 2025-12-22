Per i Giochi olimpici invernali la Fiamma del dono | è quella del dottor Tarquini tedoforo per il Centro trasfusionale

Per i Giochi olimpici invernali, il dottor Luca Tarquini sarà tra i tedofori che il 3 gennaio accompagneranno la Fiamma Olimpica, simbolo di unità e tradizione, nel percorso tra Montesilvano e L’Aquila. Medico del Centro trasfusionale di Pescara, diretto dalla dottoressa Anna Quaglietta, rappresenta un esempio di dedizione e impegno nel settore sanitario. La sua partecipazione testimonia l’importanza del dono e della solidarietà in occasione di questo evento internazionale.

Ci sarà anche il dottor Luca Tarquini, medico del Centro trasfusionale di Pescara diretto dalla dottoressa Anna Quaglietta, tra i tedofori che il 3 gennaio porteranno la Fiamma Olimpica nella tappa che va da Montesilvano e L'Aquila. Una partecipazione che, sottolinea la Asl, assume un valore.

