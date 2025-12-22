per fortuna esiste un allenatore come de rossi

“Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Oppure: “Bella la finale, però alla fine ci si ricorda solo di chi vince”. Conte dixit, quest’ultima, ma spiegatelo a Daniele Sommariva, 28 anni, una partita di serie A nel 2023-24, una partita anche nel 2024-2025, che poi si ritrova ad entrare in campo nel 2025-2026 perché il portiere titolare si fa buttare fuori dopo 2 minuti. Il finale l’avete visto tutti: uscita a farfalle al 94’ e gol dell’Atalanta (tra l’altro il primo mai segnato in A da Hien), e il tutto cancella pure una bella prestazione. Insomma, che facciamo: lo mettiamo alla gogna? Per fortuna il suo allenatore si chiama Daniele De Rossi, il quale non solo dice che quel gol “è stato un colpo al cuore: sono orgoglioso dei miei giocatori, mi dispiace per loro”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

