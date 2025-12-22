per fare la pace non basta una ue modello de gaulle

Roma, 22 dicembre 20025 – In fondo aveva ragione De Gaulle, che tanto europeista non era. Non è detto che questo sia positivo, ma la Ue che il Generale non ha visto e non voleva, finisce per funzionare come lui auspicava: "Un direttorio delle nazioni, guidato dai grandi Stati (Francia e Germania in primis)". Guardiamo i fatti di questa settimana. Berlino e von der Leyen, che sarebbe la premier continentale, volevano usare gli asset russi per finanziare l’Ucraina. Francia e Italia (non iscritta da De Gaulle tra quelli che contavano) hanno detto no, e no è stato. Meglio. Usare, sequestrare risorse finanziarie dello Stato russo o di soggetti russi (oligarchi, banche, imprese), equivaleva a un inutile e rischiosa dichiarazione di guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

