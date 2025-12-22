Lo scontro sulle pensioni è rientrato, con la notte di fuoco della maggioranza che si è conclusa con una retromarcia del governo sulle strette introdotte dal Mef. Ma nella Manovra di beffe per i pensionati ne restano parecchie, a partire dalla mancata proroga di misure come Quota 103 e Opzione donna. Insomma, nonostante qualche retromarcia, rimane la beffa per tantissimi lavoratori. Come detto, è saltato l’allargamento delle finestre temporali per l’uscita anticipata che avrebbe portato una stretta sulle uscite dei lavoratori. E, allo stesso tempo, è saltata la stretta sul riscatto della laurea dopo l’opposizione della Lega. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pensioni, una Manovra piena di beffe: tutte le strette e le penalizzazioni introdotte dal governo

